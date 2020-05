Wijkgezondheidscentrum in Kortrijk weer op voorplan door coronacrisis Peter Lanssens

15 mei 2020

07u31 6 Kortrijk De stad Kortrijk laat onder impuls van schepen van Zorg Philippe De Coene (sp.a) de haalbaarheid van een wijkgezondheidscentrum versneld onderzoeken. De komst van een wijkgezondheidscentrum maakt deel uit van het nieuwe actieplan Kortrijk Gezond, dat uitgerold wordt in het kader van de coronacrisis. We zetten de belangrijkste initiatieven op een rijtje.

Sp.a gaf kort voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 al aan een wijkgezondheidscentrum boven volksrestaurant VORK in Kortrijk te willen, waar kwetsbare patiënten - zonder persoonlijke financiële bijdragen te moeten betalen – huisartsen, verpleegkundigen en kinesitherapeuten consulteren. Want nu stellen te veel volwassenen, kinderen en ook senioren een doktersbezoek uit, wat de verspreiding van het coronavirus en andere ziektes in de hand kan werken. “We gaan samen met huisartsen en experts versneld bekijken hoe we, op basis van de lessen die we tijdens deze crisis geleerd hebben, een wijkgezondheidscentrum in Kortrijk kunnen uitbouwen”, zegt Philippe De Coene.

Het actieplan Kortrijk Gezond omvat nog meer punten. Zo zijn er voorbereidingen voor een vaste wachtpost voor huisartsen in Kortrijk, in samenwerking met het ziekenhuis AZ Groeninge. “We willen daar de goeie en intensieve samenwerking voor aanwenden, die we met de Kortrijkse huisartsen tijdens de coronacrisis opbouwden om een triagepost (in dienstencentrum De Zonnewijzer) op te zetten”, zegt De Coene.

Ook opmerkelijk: het opstarten van een werking met gezondheidsgidsen. “We leiden in samenwerking met de stad Gent die gezondheidsgidsen op. Ze wijzen kwetsbare Kortrijkzanen de weg naar het juiste aanbod binnen de gezondheidszorg. En helpen zo de gezondheidskloof dichten”, zegt De Coene.

Tot slot: de welzijnsvereniging W13 bouwt een regionale samenwerking rond zorg en gezondheid uit. “Er was tijdens de crisis een sterke coördinatie vanuit W13. We zetten daar verder op in. We moeten alle initiatieven, die tijdens de crisis tot stand kwamen, evalueren en een structureel vervolg geven”, besluit Philippe De Coene.