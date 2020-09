Wijk Venning krijgt nieuwe Tekenaarslaan en Schildersstraat: “Werken starten in najaar” Peter Lanssens

30 september 2020

16u51 0 Kortrijk De Tekenaarslaan en Schildersstraat in de wijk Venning worden heraangelegd. Er komen brede voetpaden met genoeg plaats voor nieuwe bomen en waterdoorlatende parkeervakken. De werken starten dit najaar, kosten 336.780 euro en worden door de nv Jozef Vanden Buverie en Co uitgevoerd. De werken moeten tegen april 2021 voltooid zijn.

Beide straten krijgen een nieuw gescheiden rioleringsstelsel en een nieuw wegdek, maar daar blijft het dus niet bij. “Er komen ook nieuwe en brede voetpaden, om kwalitatieve ruimte voor voetgangers te creëren”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “En nieuwe bomen, met onderaanplanting. De bomen krijgen genoeg plaatst om volwaardig uit te groeien. We kiezen verder voor parkeerstroken in waterdoorlatende materialen omdat het tot meer lokale infiltratie leidt en een minder rechtstreekse afvoer van regenwater naar de riolering, wat goed is voor het grondwaterpeil. De nieuwe look van de Tekenaarslaan en Schildersstraat sluit perfect aan bij de eerder al vernieuwde straten in de wijk Venning. De wijk krijgt zo een uniform karakter”, aldus Weydts. De werken zijn meteen het sluitstuk van de vernieuwing van de wijk.