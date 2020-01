Wie zag Lilian (44) nog na kerstavond? LSI

06 januari 2020

15u39

Bron: LSI 29 Kortrijk Politie en parket zijn op zoek naar de 44-jarige Lilian Delombaerde uit Zwevegem. De man werd op 24 december rond 13.30 uur voor het laatst aan het station van Kortrijk gezien.

Lilian is 1,75 meter groot en mager. Hij heeft groene ogen en is kalend. Kenmerkend zijn een aantal tatoeages, zoals een tribal op de rechterschouder en bovenarm. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een blauwe jeans, blauwe jas, blauwe trui en vermoedelijk een wit hemd met blauwe stippen. Hij verliet op 24 december zijn psychiatrische instelling in Kortrijk en werd voor het laatst aan het station van Kortrijk gezien. Het laatste telefonische contact was diezelfde dag om 20u in de regio van Menen. Wie meer informatie heeft, of weet waar Lilian zich bevindt, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu. Lilian kampt met leverproblemen en heeft dringend medische hulp nodig.