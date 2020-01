Wie vraag stelt aan N-VA-schepenen in Kortrijk, maakt kans op vlog met tandem Kelly en Axel Peter Lanssens

27 januari 2020

17u36 0 Kortrijk N-VA-schepenen Kelly Detavernier en Axel Ronse lanceren een opmerkelijk initiatief om nog dichter bij de Kortrijkzanen te staan. Wie een vraag heeft, stelt die via N-VA-schepenen Kelly Detavernier en Axel Ronse lanceren een opmerkelijk initiatief om nog dichter bij de Kortrijkzanen te staan. Wie een vraag heeft, stelt die via www.opstapmetkellyenaxel.com . “We beantwoorden àlle vragen”, zeggen de schepenen. “Maar we pikken er per maand ook speciaal een vraag uit. Om met die persoon op stap te gaan in Kortrijk en er een vlog van te maken.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Het kan ook zijn dat we met enkele personen tegelijk op stap gaan, indien ze allen dezelfde vraag stellen. En als het een succes is, drijven we het aantal op en gaan we voor meerdere vlogs per maand. We verlagen met ons initiatief de drempel, voor mensen die vragen of ideeën hebben. We hopen vooral dat een groep van inwoners, die nog geen interesse toont om contact te leggen, dat nu toch zal doen. We censureren niets. En het mag over veel meer gaan dan onze bevoegdheden alleen. Want het stadsbestuur beslist altijd alles collegiaal. We werkten al met een vlog tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en kregen daar toen goeie reacties op. De vlog is nu terug omdat burgerparticipatie belangrijk is. N-VA is trouwens nu al een open huis, op ons N-VA-kabinet in het administratief stadhuis in de Leiestreek. Zo hebben we er een flex desk. Die iedereen vrij mag gebruiken. Steeds meer mensen beginnen dat te weten. Ook de vrij te bezichtigen kunstexposities marcheren goed. We zitten al aan de vierde tentoonstelling. Nu loopt die van cartoonist Hans en zijn zus Griet Dierick, bedreven in keramiek.”