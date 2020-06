Wie schildert rode hartjes in emblemen van fietszone? Peter Lanssens

18 juni 2020

16u01 0

Kortrijk heeft sinds bijna een jaar een fietszone met 74 fietsstraten in het stadscentrum, waar gemotoriseerd verkeer verplicht achter fietsers blijft en de maximumsnelheid 30 kilometer per uur is. De fietszone heeft voor- en tegenstanders. Maar nu staat er een echte aanbidder op. De bewonderaar schildert rode hartjes in fietsemblemen. Die emblemen prijken op het wegdek, in de fietszone. Er duiken steeds meer fietsemblemen met rode hartjes in op. “Je kan er onder meer in de Budastraat en Leiestraat zien”, vertelt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “Ze duiken zelfs tot buiten de fietszone op. Zo zijn er ook al hartjes in de Abdijkaai gespot. Geen idee van wie het komt, of uit welke hoek. Maar ik vind het in ieder geval een heel leuk initiatief”, aldus Weydts.