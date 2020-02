Wie pikte valentijnskaas van d’Oude Burcht in Onze-Lieve-Vrouwestraat? Peter Lanssens

14 februari 2020

12u36 0 Kortrijk Mysterie in de Onze-Lieve-Vrouwestraat, waar een onbekende met enkele lekkere kaasjes ging lopen. De bestelling hing in een zak aan de deur van restaurant d’Oude Burcht en werd geleverd door de kaasspecialisten van Kaasaffineurs Van Tricht in Antwerpen. “Triestig, want het was een speciale bestelling voor het valentijnsweekend”, zegt chef-kok Olivier Vansteenkiste van d’Oude Burcht.

Het is niet zomaar wat jonge kaas waar de dief donderdagochtend mee ging lopen. Het gaat over enkele van de betere kazen: Neufchâtel Fermier, Trami D’Alsace, Buchette Pyrenees, Old Groendal en Grevenbroecker, samen goed voor een bedrag van 37,47 euro. Gestolen aan de deur van restaurant d’Oude Burcht. “De zak vol kaas is gewoon van onze deurknop afgerukt”, vertelt Olivier Vansteenkiste. “Het was een bestelling voor het weekend van valentijn.”

Wie doet er nu zoiets, tegen de 2 kilogram aan kaas pikken? Het is belachelijk. Wie iets gezien heeft of weet, mag dat zeker komen melden. Chef-kok Olivier Vansteenkiste

Spoedlevering

“Kaasaffineurs Van Tricht levert enkel op dinsdag en donderdag in enkele restaurants in Kortrijk. Ze komen dan speciaal vanuit Antwerpen naar hier afgezakt. En dan gebeurt het wel eens dat de leveranciers het aan de deur zetten of aan de deurknop hangen. Want ik was net inkopen gaan doen, terwijl mijn sous-chef de bel niet gehoord had. Er is nog nooit iets gestolen zo. Tot donderdagochtend… Wie doet er nu zoiets, tegen de 2 kilogram aan kaas pikken? Het is belachelijk. Wie iets gezien heeft of weet, mag dat zeker komen melden. In oktober van vorig jaar werd hier trouwens ook al eens een fiets van een personeelslid gestolen. Mijn klanten hoeven wel niet te wanhopen dat ze straks niet kunnen genieten van lekkere kaas. Want Wim Smissaert, hij heeft ook een prima kaashandel, hielp me ondertussen uit de nood met een spoedlevering voor het valentijnsweekend.”