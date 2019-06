Wie parkeerde winkelkar op kluifrotonde Appel? Peter Lanssens

26 juni 2019

13u17 20 Kortrijk Onbekenden hebben afgelopen nacht een winkelkar op zijn kop op het groene middendeel van de kluifrotonde Appel achtergelaten. Tot hilariteit van voetgangers, fietsers en automobilisten.

De winkelkar komt wellicht van de supermarkt Colruyt in de Sint-Sebastiaanslaan achter het station. Zeker is dat niet. Omwonenden op de Appel vermoeden dat het om een grapje van studenten gaat. Wie de gestolen winkelkar komt weghalen, is niet duidelijk. De winkelkar zal tegen oktober sowieso weg moeten zijn. Want dan start de aanleg van een wegtunnel tussen rotonde Panorama en de Lambrechtlaan en verdwijnt de kluifrotonde Appel. Die door automobilisten gehaat is voor de files. Maar nu kunnen ze ook eens lachen, als ze weer in de file staan.