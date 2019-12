Wie naar Warmste Week-dorp wandelt, krijgt wachttijden te zien Peter Lanssens

04 december 2019

16u56 0 Kortrijk De ingang naar het Warmste Week-dorp op het Mandelaplein komt in de Nolfstraat, via het tunneltje daar. “We maken met hekken een drietal wachtruimtes in de Nolfstraat om te voorkomen dat mensen drummen”, zegt hoofdinspecteur van politie Piet Vande Kerckhove. “Er komt daar ook een groot scherm met wachttijden op. We raden bezoekers af om rugzakken bij zich te hebben.”

“En indien het te druk is, sluiten we het tunneltje tijdelijk af en vragen we de mensen bijvoorbeeld om eerst de kerstmarkt of ijspiste in de binnenstad te bezoeken. We zetten tot twintig camera’s op het Mandelaplein en omgeving in. Een drone houdt de omgeving in de gaten. De drone vliegt voor alle duidelijkheid nooit boven het publiek zelf. Hoeveel manschappen de politie inzet, geef ik liever niet mee. Sowieso zijn er straks fiets- en hondenbrigades, voetpatrouilles en verkeerspolitie op pad. Er komt op Weide een commandopost voor alle hulpdiensten, met zicht op het gebeuren”, aldus Piet Vande Kerckhove. Nog meegeven dat er ook maatregelen voorbereid worden om bijvoorbeeld extreem winterweer aan te kunnen. Zo kan er zeer snel gestrooid worden.