Wibra failliet, ook vestiging in Kortrijk dicht Peter Lanssens

08 oktober 2020

19u20 24 Kortrijk De Belgische tak van Wibra is failliet , nu de ondernemingsrechtbank een streep trekt door het reddingsplan van de discountketen. Dat betekent meteen ook het einde van de vestiging van Wibra in Kortrijk.

Die winkel bevindt zich in de Potterijstraat vlak naast de Romeinselaan, tussen het winkelwandelgebied en de Veemarkt. Door het faillissement verliezen 439 winkelmedewerkers hun baan in België. Wibra was onder meer voor de goedkope kleding bekend. Maar Wibra kreeg het steeds moeilijker door nog goedkopere ketens, zoals Primark. Wibra, ook gekend voor speelgoed en huishoudartikelen, werd in 1956 opgericht.