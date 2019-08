WhatsApp helpt tegen inbraken: zeven maanden na invoering groepje geen enkele inbraak meer in Kortrijkse wijk Alexander Haezebrouck

22 augustus 2019

15u42 0 Kortrijk De wijk Marionetten in Kortrijk was jarenlang een inbraakgevoelige wijk. De bewoners hebben zelf een waarschuwingscampagne opgericht en een WhatsAppgroep waarin ze elkaar verwittigen als ze verdachte personen of auto’s zien. “Vroeger hadden we tot 30 feiten van inbraken en poging inbraken in één jaar, sinds januari hebben we hier nog geen enkele inbraak gehad”, zeggen de bewoners.

De WhatsAppgroep van de wijk Marionetten telt zo’n 100 leden, een tiental bewoners trekt de boel en is zeer alert voor verdachte handelingen in de buurt. “Maandag bijvoorbeeld zag iemand van ons een verdachte auto”, vertellen de bewoners. “Hij zette hem hier plots aan de kant en ging plat in de auto liggen. We konden een foto nemen van de nummerplaat en verwittigden de politie. Zij konden de bestuurder iets later klem rijden nadat één van ons hen telkens kon doorgeven waar de bestuurder zich bevond. Die man kon aan de politie niet uitleggen wat hij hier in de wijk kwam doen. Wij vermoeden dat in zo’n gevallen inbrekers op verkenning komen om te kijken waar ze kunnen toeslaan. Als wij er zo kort kunnen op zitten, dan komen ze hier wellicht niet meer terug om in te breken.” De wijk was eerder al lid van het SAVE-project (Samen Alert Voor Elkaar) van de stad Kortrijk en de politiezone Vlas. “Dat is een goed systeem, maar vaak komen de meldingen van daaruit te laat”, zeggen de bewoners. “Om echt preventief tegen inbraken te kunnen werken vonden we dat we nog iets meer nodig hadden, de WhatsApp dus. De drempel is voor veel buurtbewoners ook minder groot om iets te posten in die WhatsApp dan meteen de politie te bellen. Maar we dringen er wel altijd op aan.”

Grote borden op invalswegen

Sinds een tweetal weken hangen ook grote borden op de invalswegen naar hun wijk. Daarop staat Attentie! WhatsApp Buurtpreventie. “Eén van onze buurtbewoners heeft die borden ontworpen”, vertellen de buurtbewoners. “Ze hangen in het groot en in het klein aan vele brievenbussen en gevels, je kan er niet naast kijken. Op die manier willen we potentiële inbrekers ook afschrikken. Andere wijken hebben ons al gecontacteerd om te vragen hoe we de zaken precies aanpakken en of ze ook zo’n borden kunnen aanschaffen. Advies willen we altijd geven natuurlijk, maar de borden gaan we niet zomaar ook aan andere wijken geven. Dan mist het misschien een beetje het effect wat het nu heeft bij ons, het moet ook van de buurtbewoners in andere wijken zelf komen. We zijn alleszins tevreden met de resultaten die we tot nu boeken, geen enkele inbraak sinds januari. Samen met de politie hebben we toch al enkele feiten tot een goed einde kunnen brengen. Het nieuwe nummer 1701 werkt ook erg goed, nu komen we tenminste niet meer uit op de dispatching in Brugge.”