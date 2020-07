West-Vlaamse Gidsenkring Kortrijk verzorgt zomerse rondleidingen: “Dragen van een mondmasker is verplicht” Peter Lanssens

01 juli 2020

17u20 0 Kortrijk Nu de coronamaatregelen blijven versoepelen, start ook de West-Vlaamse Gidsenkring Kortrijk de werking terug op. Door in juli en augustus voor individuele deelnemers elke zaterdag een themarondleiding in Kortrijk te organiseren. “Het dragen van een mondmasker is verplicht tijdens de wandeling”, zegt Els Germonpré van de West-Vlaamse Gidsenkring Kortrijk.

Staan op het programma: Kortrijk door een gouden bril op zaterdag 4 juli, Guldensporenwandeling op zaterdagen 11 juli en 8 augustus, Metamorfose van een stad op zaterdagen 18 juli en 29 augustus, Kortrijk ontdekken op zaterdagen 25 juli en 15 augustus en Kortrijk Creative City Tour op zaterdagen 1 augustus en 22 augustus. De duur van de begeleide wandelingen is twee uur.

Het vertrek is telkens om 14.30 uur aan de toeristische dienst in het Begijnhofpark. Ook op de nationale feestdag is er een begeleide wandeling. Op dinsdag 21 juli staat Wandelen doorheen de Sint-Janswijk op het programma. Let op: deze wandeling start om 14.30 uur aan de Sint-Janskerk.

Deelnemen aan een wandeling kost 4 euro per persoon. Je moet voor elke wandeling altijd vooraf inschrijven. Dat kan in de toeristische dienst van Kortrijk of via https://ticketshop.kortrijk.be/Exhibitions/Overview. Klik een stadswandeling naar keuze aan en selecteer de gewenste datum.