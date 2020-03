West-Vlaamse balie hekelt gebrek aan uniformiteit in coronamaatregelen LSI

16 maart 2020

10u04

Bron: LSI 32 Kortrijk De balie van West-Vlaanderen hekelt het gebrek aan uniformiteit in de toegepaste coronamaatregelen bij justitie. “We appreciëren de lokale initiatieven, maar eigenlijk zou eenzelfde, gecoördineerde aanpak van de minister van Justitie meer op zijn plaats zijn”, aldus strafpleiter Jan Leysen in naam van de West-Vlaamse balie.

In Kortrijk vonden de correctionele zittingen zoals gepland plaats. Veel zaken worden er niet behandeld, de meeste worden uitgesteld. Gevangenen werden niet vanuit de gevangenissen overgebracht. De correctionele rechters in Kortrijk vroegen advocaten en andere betrokken partijen in de gang te wachten en slechts zaak per zaak de rechtszaal te betreden. Op de zittingen was ook te horen dat gerechtelijke expertises van geneesheren voorlopig worden opgeschort omdat hun hulp en expertise op andere domeinen dringender nodig is. “We betreuren het gebrek aan uniformiteit van de maatregelen bij justitie”, aldus strafpleiter Jan Leysen. “Het kan toch eigenlijk niet dat er andere maatregelen zijn in Oost-Vlaanderen dan in West-Vlaanderen. Alsof het virus aan de provinciegrenzen stopt. Algemene instructies vanuit het ministerie van Justitie lijken ons adequater.”

Het directiecomité van de rechtbank van eerste aanleg in West-Vlaanderen paste maandagvoormiddag de maatregelen aan. Aan burgers wordt gevraagd eerst contact op te nemen met hun advocaat. Alle niet-dringende zaken, zowel burgerlijk, familiaal als correctioneel, worden tot na 19 april 2020 uitgesteld. Voorleidingen voor de onderzoeksrechter worden zo mogelijk in grotere lokalen georganiseerd. Verhoren van minderjarigen en plaatsbezoeken worden ook uitgesteld tot na 19 april. Nieuwe zaken worden voorlopig niet meer gedagvaard om ruimte te creëren voor de uitgestelde zaken.