Werkstraffen voor tieners voor ritje met crossmotor LSI

13 september 2019

10u50

Bron: LSI 0 Kortrijk Twee tieners uit Kortrijk moeten van de politierechter elk een werkstraf van 46 uren uitvoeren.

Op 6 juni 2018 merkte een agent op de motor langs de Visserskaai in Kortrijk twee jongeren op die op een niet-gehomologeerde crossmotor - die enkel op een gesloten circuit en niet op de openbare weg mag - reden. De minderjarige jongeman achter het stuur had bovendien geen rijbewijs. “Ik had de crossmotor pas twee weken voordien van een oom als cadeau gekregen”, vertelde de al even jonge eigenaar. “Ik haalde hem even uit de garage om aan enkele vrienden te tonen. Ze maakten er een kort tochtje mee.” De tweewieler was verzekerd noch ingeschreven. Een dure jeugdzonde want de politie nam de nagelnieuwe crossmotor in beslag. Om aan een boete van elk 1.600 euro te ontsnappen, gingen beide tieners akkoord om een werkstraf uit te voeren.