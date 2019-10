Werkstraf voor tiener die vluchtte voor politiecontrole LSI

24 oktober 2019

12u51

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 17-jarige jongeman uit Kortrijk die op 31 augustus 2018 tijdens een achtervolging aan meer dan 100 kilometer per uur door een rood licht reed, moet van de politierechter in Kortrijk een werkstraf van 50 uren uitvoeren. Doet hij dat niet, dan wacht een boete van 1.840 euro.

De politie wou Jelle K. – 18 ondertussen - en zijn bromfiets langs de Aalbeeksesteenweg in Kortrijk controleren maar dat gebeurde niet zonder slag of stoot. K. reed aan hoge snelheid weg. Een motorrijder van de politiezone Vlas zette de achtervolging in en haalde snelheden van meer dan 100 kilometer per uur. Signalen om te stoppen negeerde de jongeman. Op het kruispunt met de Bethunelaan zag de agent hoe de jongeman het rode verkeerslicht negeerde. Uiteindelijk kon K. toch staande gehouden worden. Op de testrollen haalde zijn bromfiets 99 kilometer per uur, de maximumsnelheid die de rollen konden meten. De opgefokte bromfiets was daardoor niet correct ingeschreven of verzekerd en K. had niet het juiste rijbewijs om de bromfiets, die eigenlijk door de snelheid een motorfiets was, te besturen. Als K. zijn bromfiets volledig in orde brengt, krijgt hij hem terug. Voorlopig is die in beslag genomen.