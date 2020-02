Werkstraf van 75 uren voor ‘money mule’ na phishing LSI

12 februari 2020

15u30

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 35-jarige man uit Kortrijk moet van de rechtbank in Kortrijk een werkstraf van 75 uren uitvoeren voor het witwassen van 6.000 euro. Hij was zich naar eigen zeggen van geen kwaad bewust toen een wildvreemde hem zijn bankgegevens vroeg om dat bedrag zomaar op zijn rekening te storten.

Begin oktober 2019 liep Taoufik L.A. op café een wildvreemde tegen het lijf. Die vroeg hem zijn bankgegevens zodat er 6.000 euro op zijn rekening gestort zou kunnen worden. In ruil voor de afhaling van het geld zou hij 500 euro mogen houden. L.A. stelde zich geen vragen en haalde het geld af. Het bleek afkomstig van phishing na een valse mail in naam van Argenta. De ING-bank merkte dit op en blokkeerde zijn rekening. Pas toen deed L.A. aangifte bij de politie. Ondertussen had hij wel zelf al de 500 euro opgestreken. “Enkel door de medewerking van dergelijke ‘money mules’ kunnen phishers hun slag blijven slaan”, vond de openbare aanklager. “Ik had niet de bedoeling iets fout te doen”, aldus de man uit Kortrijk. “Ik wou gewoon gemakkelijk geld verdienen. Ik ben naïef geweest.”