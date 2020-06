Werkstraf en boete voor zingende cafébaas uit Kortrijk voor klap LSI

23 juni 2020

12u45

Bron: LSI 0 Kortrijk Een zanger die een café uitbaat in Kortrijk moet van de rechter een werkstraf van 100 uren uitvoeren en een boete van 800 euro betalen omdat hij na een optreden in een café in Zwevegem een gast een klap verkocht. “Hij zei dat hij aan kickboksen deed. Ik wou hem voor zijn”, gaf de 42-jarige man toe.

Op 15 oktober 2017 trad K.V.B. als zanger op in een café in Zwevegem. Na het optreden wou hij tussenkomen bij een discussie tussen een klant en zijn neef. “Hij deed al de hele avond vervelend”, vond K.V.B. “Hij vertelde aan al wie horen wilde dat hij aan kickboksen deed. Toen we naar buiten gingen om de discussie te beslechten, wou ik geen risico nemen. Ik deelde de eerste slag uit, maar dat deed ik uit wettige zelfverdediging.” De rechter ging niet in op zijn vraag tot vrijspraak. Zelf baat K.V.B. een café in Kortrijk uit.