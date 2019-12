Werkstraf en boete voor caféruzie tijdens penitentiair verlof LSI

18 december 2019

11u44

Bron: LSI 1 Kortrijk Een 39-jarige man uit Kortrijk, die ondertussen naar Brugge is verhuisd, moet een werkstraf van 75 uren uitvoeren en een boete van 800 euro betalen omdat hij tijdens zijn penitentiair verlof in café Den Bras in Kortrijk iemand slagen gaf. Dat besliste de rechter in Kortrijk.

Dimitri M. verzamelde doorheen de jaren al een strafblad van 7 bladzijden. In 2017 kreeg hij penitentiair verlof en daarvan maakte hij gebruik om in de Kortrijkse uitgaansbuurt eens de bloemetjes buiten te zetten. In café Den Bras liep het evenwel opnieuw fout. Hij gaf er een andere caféganger een flink pak slaag. Het zorgde ervoor dat hij opnieuw de cel invloog. Ondertussen geniet hij opnieuw van een voorwaardelijke invrijheidstelling. “Ik heb gebroken met mijn verleden en met Kortrijk”, klonk het.