Werknemers Leiedal en Voka passen om beurten op elkaars kinderen Peter Lanssens

24 februari 2020

12u04 1 Kortrijk De intercommunale Leiedal en de Kamer van Koophandel West-Vlaanderen slaan tijdens de krokusvakantie de handen in elkaar door werknemers om beurten op elkaars kinderen te laten passen. “Een goeie balans tussen werk en privé vinden is een uitdaging. De zoektocht naar buitenschoolse opvang doet de stress bij gezinnen toenemen, bevestigt een studie van de Gezinsbond. De Kennedy Kids nemen die stress weg”, zegt Jeroen Vanthournout van Leiedal.

“Het versterkt ook het vertrouwen en de solidariteit onder werknemers. Het zorgt voor een ongeziene band tussen collega’s onderling. Het is trouwens de eerste keer dat twee organisaties in West-Vlaanderen op deze manier samenwerken om opvang voor de kinderen van medewerkers te voorzien. Voka en Leiedal stellen een deel van hun kantoren en het gemeenschappelijk grasveld ter beschikking en zorgen voor financiële ondersteuning. De groep Kennedy Kids is geïnspireerd op de naam van het bedrijventerrein Kennedypark, waar beide organisaties werkzaam zijn. De Kennedy Kids zullen ook tijdens de paas- en zomervakantie samen ravotten”, aldus Jeroen Vanthournout van Leiedal.

Cokido

Leiedal en Voka werken met Cokido samen. Sinds drie jaar kunnen ouders zich op het onlineplatform www.cokido.org organiseren om tijdens vakanties om beurten op elkaars kinderen te passen. Het opvangconcept de bijspelerij, dat tot het onlineplatform leidde, is een initiatief van het Kortrijkse buurthuis De Stuyverij in de Roeland Saverystraat. Het biedt een oplossing voor het nijpend tekort aan opvang buiten schooluren. En het verhoogt de betrokkenheid en zelfredzaamheid bij de betrokken ouders. Het vergroot ook de tevredenheid, wat dan weer een positief effect heeft op de veerkracht van werknemers.