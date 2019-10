Werkloze Kortrijkzaan leeft in luxe, maar ontkent dat hij cocaïne verkocht: “Reisje naar Mexico? Vriendin wilde dat” Negenkoppige drugsbende riskeert tot 30 maanden cel Alexander Haezebrouck

03 oktober 2019

22u17 0 Kortrijk Een negenkoppige drugsbende met leden uit Kortrijk, Wevelgem, Dour, Antwerpen en Moeskroen riskeren elk zware celstraffen voor de verkoop van cocaïne. Het kopstuk, een 39-jarige man uit Kortrijk, werd in 2009 al veroordeeld tot vijf jaar cel voor het dealen van cocaïne op grote schaal in het Kortrijkse.

De zaak ging in 2015 aan het rollen nadat de politie info had gekregen dat de 39-jarige Kortrijkzaan zich opnieuw inliet met het dealen van cocaïne op grote schaal in Kortrijk. Vanaf eind augustus 2016 luisterde de politie maandenlang telefoongesprekken af en kreeg zo nog acht andere personen in het vizier. “Het kopstuk had geleerd uit zijn fouten in het verleden, maar dan op een slechte manier”, zei het openbaar ministerie. “Hij hield zich veel meer op de achtergrond en communiceerde in codetaal. Zo betekende ‘verf’ cocaïne en met ‘te gaan schilderen’ bedoelden ze dealen.”

Huiszoeking

Later besliste de onderzoeksrechter om bij alle negen beklaagden een huiszoeking uit te voeren. Er werden in totaal tienduizenden euro’s cash geld gevonden, cocaïne en verschillende BlackBerry ’s die ze eerst niet wilden openen. Toen ze de politie er lieten inkijken hadden ze alles al gewist. Een 33-jarige man uit Antwerpen zorgde voor de invoer van de cocaïne. Hij huurde ook vaak auto’s om van Antwerpen naar Kortrijk te komen en heeft volgens het parket banden met de internationale drugshandel. Ook de 39-jarige Kortrijkzaan maakte een reis naar Mexico, volgens het openbaar ministerie om contacten te leggen met de internationale drugshandel. Een 39-jarige man uit Dour was de man op het veld. Bij hem werd tijdens de huiszoeking 23.300 euro cash gevonden, in twee delen verpakt in folie. Hij leverde ook de cocaïne aan een 35-jarige man uit Wevelgem. Hij is vooral een gebruiker van cocaïne en deelde de cocaïne ook uit aan vrienden en familie. Tijdens de huiszoeking werden bij hem naast cocaïne ook verboden hormonale en spierversterkende middelen gevonden.

Kopstuk ontkent

De 39-jarige Kortrijkzaan ontkent alle betrokkenheid bij de grootschalige cocaïnehandel. “Ik heb vijf jaar in de cel gezeten voor het dealen van cocaïne en heb mijn les geleerd. Ik doe dit niet meer. Ik ben inderdaad naar Mexico geweest, maar dat was een reis die mijn toenmalige vriendin wou maken. Ik heb daar helemaal geen contacten gelegd in het drugsmilieu.” Nochtans stelde de politie vast dat de man erg luxueus leeft in zijn flat hoewel hij geen officieel inkomen heeft. Enkele leden geven wel toe. “Ik gebruik inderdaad al jarenlang sporadisch cocaïne tijdens het uitgaan, maar ik heb nooit verkocht”, bekende de 35-jarige man uit Wevelgem “Telkens zorgt één vriend voor de voorraad en dan verdelen we dat.” Hij bekende ook dat met het woord ‘verf’ wel degelijk drugs werd bedoeld. Allemaal riskeren ze celstraffen van 12 tot 30 maanden, boetes van 8.000 euro en een verbeurdverklaring van enkele tienduizenden euro’s. De rechter velt een vonnis op 30 oktober.