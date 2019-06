Werken WZC Sint-Jozef starten na de zomer, Lichtendal te koop Peter Lanssens

19 juni 2019

13u53 8 Kortrijk De ingebruikname van woonzorgcentrum De Zon in Bellegem zet twee andere dossiers verder in beweging. Zo zit de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum Sint-Jozef in de Condédreef in Kortrijk op de rails. Kostprijs: 29,7 miljoen euro.

“De werken starten na de zomer en zijn in het voorjaar van 2022 af”, zegt schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene (sp.a). Het ontwerp van LLOX architecten omvat een nieuw WZC met 132 kamers, een buitenschoolse opvang voor 84 kinderen van 2,5 tot 12 jaar, een dagverzorgingscentrum voor 15 mensen en een wijkcentrum. Het omvat ook een buurtpark, want 20.000 m² van het enorme terrein wordt ingericht als groenzone.

Kulak-Vives lonken naar Lichtendal

Een ander woonzorgcentrum, Lichtendal in de Sabbelaan op Hoog Kortrijk, is sinds gisteren dicht. De bewoners zijn naar De Zon verhuisd. Het staat te koop, voor goed 4 miljoen euro. “Het terrein daar is ingekleurd voor gemeenschapsvoorzieningen zoals sport, onderwijs en cultuur”, zegt Philippe De Coene. “Er is interesse, bijvoorbeeld van de universiteit Kulak, maar er viel nog geen beslissing. Alle pistes liggen nog open”, aldus De Coene. Ook hogeschool Vives heeft interesse. De bedoeling kan zijn om er zo een soort Kulak-Vives associatiecampus van kasteel ’t Hooghe tot aan de Lange Munte van te maken. Dat liet Kulak-rector Piet Desmet eerder al weten.