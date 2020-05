Werken voor eerste ecotunnel in West-Vlaanderen gestart: “Zware aanrijdingen door reeën op E403 vermijden”

Kortrijk

Begin deze week zijn werken voor de eerste ecotunnel in West-Vlaanderen gestart, in de Preshoekstraat onder de autosnelweg E403 in Marke bij Kortrijk. Een ecotunnel laat groot en klein wild toe om een groene doorgang te nemen. Zonder de E403 te moeten oversteken. En zo aanrijdingen door overstekend wild zoals reeën , er leven reeën in het nabijgelegen Preshoekbos, te voorkomen.