Werken Proximus zetten kwaad bloed bij handelaars winkelstraat Peter Lanssens

05 november 2019

13u33 4 Kortrijk Handelaars maken zich druk over werken van Proximus in het winkel-wandelgebied. Dat sleuven voor winkels open blijven liggen, zet kwaad bloed. Bij de stad Kortrijk wordt benadrukt dat de werken uiterlijk tegen december af zijn.

Proximus legt in Kortrijk een glasvezelnetwerk aan. Kort uitgelegd: nog sneller en stabieler internet via fiber. De werken zijn sinds maart bezig. Het winkel-wandelgebied is momenteel aan de beurt. Handelaars fronsen er de wenkbrauwen. Omdat er sleuven gemaakt worden voor hun winkels, waar nadien niets mee lijkt te gebeuren. De winkels blijven bereikbaar, maar een fraai zicht is het natuurlijk niet. “Het fibernetwerk wordt normaal gezien op de gevels geïnstalleerd”, vertelt Heidi Debels, minder-hinder-coördinator van de stad Kortrijk. “Maar op bepaalde plaatsen kan dat niet en wordt er een sleuf in de grond gemaakt. Die sleuven moeten nu weer dichtgemaakt worden. Maar het herstellen van de natuursteen in het winkel-wandelgebied gebeurt niet door Proximus, maar door aannemer Clarus. Tegen eind november is alles achter de rug. Want in december laten we geen werken in het winkel-wandelgebied toe omwille van de eindejaarsperiode. Ook niet in januari trouwens, want dan zijn het solden. Alle betrokkenen zetten nu alles op alles”, aldus Heidi Debels.