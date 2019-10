Werken Kuurnsesteenweg verlengd tot 11 oktober Joyce Mesdag

06 oktober 2019

De werken in de Kuurnsesteenweg zijn verlengd tot en met 11 oktober. De firma Vereecke uit Harelbeke voert daar in opdracht van de Watergroep werken uit in de in de wijk Pius X in Kortrijk. De werken situeren zich in de Kuurnsesteenweg ter hoogte van huisnummer 115 tot 65 en nemen één rijstrook in beslag. Er is tijdens de werken eenrichtingsverkeer ter hoogte van de werfzone in de Kuurnsesteenweg, in de richting van de Brugsesteenweg. Fietsers en gemotoriseerd verkeer volgen in de andere richting een lokale omleiding via de Brugsesteenweg (N50) en de Ringlaan (R8). Voetgangers hebben altijd doorgang.