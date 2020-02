Werken aan overweg in Koedreef duren langer dan verwacht Peter Lanssens

17 februari 2020

12u22 0 Kortrijk De firma Fero Signalisatie uit Willebroek werkte de voorbije drie weekends in de Koedreef in Marke, aan de overweg van de spoorlijn tussen Kortrijk en Moeskroen. De werken worden nu verlengd.

De drie weekends volstonden niet om de werken aan de overweg te voltooien. Fero Signalisatie is er ook deze week nog aan de slag, van dinsdag 18 tot en met donderdag 20 februari. Telkens van 22 uur ’s avonds tot en met 6 uur ’s morgens, om de hinder te beperken. De overweg is ook tijdens die periode afgesloten voor het verkeer. Er is opnieuw voor de nodige signalisatie gezorgd en er zijn ook nu weer lokale omleidingen gepland.