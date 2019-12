Werfdieven riskeren tot twee jaar gevangenisstraf AHK

02 december 2019

20u28 0 Kortrijk Twee jongemannen van 22 en 23 jaar uit Roemenië riskeren elk één en twee jaar gevangenisstraf voor het plegen van verschillende werfdiefstallen in de regio. De mannen werden vorig jaar opgepakt na een achtervolging nadat ze op heterdaad betrapt waren.

Een patrouille van de politiezone Vlas merkte op 1 november vorig jaar een verdacht voertuig op aan een villa waar verbouwingswerken aan de gang waren. Toen de verdachten de politie zagen aankomen, sprongen ze in hun wagen en vluchtten weg. “Daarbij werden heel hoge snelheden gehaald”, zei de openbare aanklager. “Uiteindelijk wilden ze aan een rondpunt in Moeskroen in de tegenovergestelde richting rijden, maar ze verloren de controle over hun stuur en botsten tegen een borduur.” De vier inzittenden sprongen uit hun auto en zetten het op een lopen. Slechts twee van hen konden door de politie gevat worden en moeten zich nu voor de rechter verantwoorden. In hun auto vond de politie gestolen werkmateriaal terug. Beide heren worden ook in verband gebracht met een diefstal bij busreismaatschappij Herman & Vandamme in Menen. Toen registreerde een camera van het bedrijf hun bestelwagen op die binnen reed. Daarna was te zien hoe twee mannen uitstapten en met werkmateriaal aan de haal gingen. Op 14 oktober vorig jaar sloegen ze ook toe in een loods van een bedrijf en in Kortrijk in oktober vorig jaar. Eén van hen riskeert twee jaar gevangenisstraf, de andere één jaar. Beiden zitten ondertussen al negen maanden in voorhechtenis. Vonnis op 16 december.