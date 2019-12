Wereldkampioenschap droogzwemmen op grootste clicformerstapijt ter wereld in Magdalenabad Joyce Mesdag

21 december 2019

16u13 0 Kortrijk Vrijwilligers en sympathisanten van vzw het Feestvarken, een organisatie die zich inzet voor kansarme kinderen, hebben naar aanleiding van de Warmste Week op de bodem van het Magdalenazwembad in Kortrijk het grootste clicformerstapijt ter wereld gelegd.

Clicformers zijn kleine blokjes die in elkaar geklikt worden. Voor het tapijt werden 200.000 blokjes gebruikt. Het Feestvarken is een organisatie die kinderen die in armoede leven een leuke verjaardag wil bezorgen. Zo krijgen ze van het Feestvarken met hun verjaardag een pakket met een leuk cadeau ter waarde van 25 euro, een traktaat voor de kinderen in de klas, en enkele benodigdheden voor een leuk feestje thuis. “Want uiteraard willen die kinderen meedoen met de andere kindjes in de klas”, zegt Koen Henrickx.

Sinds september kamen tal van sportclubs, jeugdverenigingen meebouwen in het atelier van Feestvarken. “We maakten telkens stukjes van een vierkante meter, al die stukken hebben we hier dan in elkaar gepuzzeld.”

De blokjes werden verkocht aan sponsors, en zo werd ongeveer 46.000 euro ingezameld voor het Feestvarken. Om het tapijt wat extra onder de aandacht te brengen, werd een ludiek wereldkampioenschap georganiseerd: het WK droogzwemmen. Deelnemers moesten op de bodem van het zwembad, dat sinds een tijd gesloten is en dus droogstaat, op hun buik op een skateboard van de ene kant naar de andere kant ‘droogzwemmen’. De snelste wordt wereldkampioen droogzwemmen. “Maar er zijn voorlopig nog niet zoveel deelnemers langs geweest”, lacht Koen.

Zijn zoontjes Lukas (10) en Kamiel (9) toonden alvast het goeie voorbeeld. “Ik ben voorlopig de snelste”, zegt Kamiel. “Ik hoop dat ik win.” Hun tempo was inderdaad heel gezwind, alleen die helling op de bodem van het zwembad bleek toch een taaie noot om te kraken.