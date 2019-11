Welkom in het walhalla van de tattoos: 110 artiesten verfraaien lijven van bezoekers. “Túúrlijk doet het pijn. Maar het is een verslaving” Christophe Maertens

17 november 2019

11u14 68 Kortrijk In de Kortrijkse Xpo vindt dit weekend de eerste tattooconventie van artieste Cindy Frey plaats. Onder de naam Ink-Town nodigde de Kortrijkse 110 collega’s uit. Die kregen allemaal de kans hun werk op iemands lichaam te plaatsen. “Hier zijn de artiesten geen concurrenten van elkaar, maar wel vrienden.”

Dit weekend is de Black Box XXL van Kortrijk Xpo een verplichte passage voor de liefhebbers van ‘tattoos en art’. Cindy Frey strikte voor haar Ink-Town Tattoo Convention 110 collega-artiesten. Daartussen mensen uit onder meer Canada, Mexico, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Japan.

Nicolas Desini uit Lokeren zakte speciaal af naar Kortrijk “om mij te laten pijnigen”. De man heeft al heel wat tattoos staan - “Ik ben de tel kwijt” - maar heeft toch nog plaats op zijn lichaam om nog een exemplaar bij te voegen. “Deze conventie is wel heel tof”, zegt de man, terwijl een tattoo-artieste zijn buik aan het bewerken is. “Ik had al eerder een afspraak gemaakt met haar, maar ik vond het geen probleem om naar Kortrijk te komen. Ik heb mijn eerste tattoo laten plaatsen toen ik 16 was en ben er nu bijna 38. Ik ben niet van plan te stoppen met mij te laten tatoeëren. Wat ik mooi vind, laat ik plaatsen. Ik hou wel er wel van. Er zitten er wel enkele tussen die ik misschien beter niet had laten doen, maar soit. Af en toe laat ik iets weglaseren.”

Pijn

Nicolas ging eens langs bij andere tattoo-artiesten op het event. “Ik heb mooi dingen gezien, maar ik blijf meestal toch terug komen naar mijn vaste tattoo-artieste. Als iets goed is, hoef je niet te veranderen, hé. Of het pijn doet? O jawel.”

Brian Bosschaerts (22) uit Harelbeke en vriendin Josefien Willem (22) komen de sfeer snuiven op het evenement. “Ikzelf ben op zoek om een ‘cover’ (een nieuwe tattoo op een eerder ongewenst exemplaar) te laten maken op mijn binnenarm”, zegt Brian. “Ik heb die vorig jaar laten plaatsen op de tattooconventie in Brussel. Ik had toen een paar pintjes gedronken en wou per se een tekening op mijn arm. Ik had dat beter niet gedaan.” Brian heeft ondertussen al vijf tatoeages op zijn lichaam. “Het is een beetje een verslaving, eens je één hebt, wil je er steeds meer. Mijn eerste tattoo liet ik plaatsen toen ik 16 was, toen mijn grootvader was gestorven. Ik tekende toen zelf het ontwerp. Of het duur is? Als je kleine tekeningen laat tatoeëren, valt dat nog mee, omdat je dat wat kan spreiden. Een groter exemplaar kan je natuurlijk wel meer kosten.”

Cadeaubon

Vriendin Josefien plaatse onlangs een bloem op haar arm. “Ik heb er lang over nagedacht, maar ik heb er geen spijt van. Het was eigenlijk een cadeaubon die ik kreeg voor mijn verjaardag, maar die werd niet volledig opgebruikt. Ik heb dus nog geld over voor een tweede tattoo. We zien wel.”

Tattoo-artieste Cindy Frey, die de conventie organiseert, is tevreden. “Ik wou eigenlijk iets op poten zetten waarbij de artiesten elkaar leren kennen, zonder dat het concurrenten zijn. Het is de bedoeling dat iedereen hier vrienden wordt van elkaar. Je ziet de deelnemers verbroederen, wat heel fijn is. Vrijdag waren er dertig van hen in mijn studio, en er werd muziek gemaakt. De vibe was heel speciaal. We moeten elkaar respecteren, voor jaloersheid is er hier geen plaats bij ons.”

“Niemand van de artiesten zit hier met zijn vingers te draaien en dat was ook de bedoeling. Mijn opzet was dat iedereen – zowel de bezoekers als de artiesten - met een goed gevoel naar huis gaat en dat lijkt aardig te lukken.”