Wekelijkse markt Rollegem viert eerste verjaardag, dus krijgen klanten kleine attentie Joyce Mesdag

29 oktober 2019

15u56 0 Kortrijk De wekelijkse woensdagmarkt in Rollegem viert morgen z’n eerste verjaardag. Initiatiefnemer Dominique Vandecasteele is trots, want na één jaar is zijn ‘project’ een succes. Om de verjaardag te vieren voorzien de marktkramers een kleine attentie voor de klanten.

Op 10 oktober vorig jaar vond de eerste woensdagmarkt in Rollegem plaats. “Omdat dat vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen was, dachten velen aan een verkiezingsstunt”, vertelt de Rollegemse Dominique Vandecasteele, die trekker is van de markt. “Intussen weten ze wel beter, want de markt draait goed. De inwoners van onze deelgemeente kleden zich netjes als ze naar de markt komen, want hier ontmoeten ze elkaar.” Het idee om een woensdagmarkt te organiseren kwam er nadat de plaatselijke groente- en fruitwinkel de deuren sloot. Dominique Vandecasteele kon met La Pomme Rouge uit Moeskroen een groente- en fruithandelaar strikken. De andere vaste marktkramers zijn Kazen Dewitte uit Moorslede, Hoeveslagerij Fenix uit Staden, Faantjes Sneukelinge uit Marke en de bekende bloemist Ghislain 2.0. Ze plannen een speciale actie voor hun klanten om de eerste verjaardag te vieren: wie er boodschappen doet, krijgt een attentie. Vanaf 30 oktober zal er trouwens ook weer een viskraam op de markt staan.

“De plaatselijke markten zijn heel belangrijk voor onze stad en inwoners”, zeggen Arne Vandendriessche, schepen van Economie, en Ruth Vandenberghe, schepen van Deelgemeenten. “Ze zorgen ervoor dat mensen samenkomen op straat en zijn voor bepaalde deelgemeenten een goeie oplossing voor het verdwijnen van buurtwinkels. We zijn als stad heel dankbaar dat we plaatselijke trekkers hebben, zoals Dominique in Rollegem.”