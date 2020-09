Weinig schade door storm Odette in Zuid-West-Vlaanderen Alexander Haezebrouck

26 september 2020

13u35 0 Kortrijk Storm Odette zorgde ook in Zuid-West-Vlaanderen voor hevige windstoten tot 90 kilometer per uur, maar de schade die ze bij ons heeft aangericht, blijft beperkt. De hulpverleningszone Fluvia kreeg sinds vrijdagavond een kleine 40 oproepen. “Het gaat vooral om bomen en takken op de weg en losgekomen dakgoten en dakpannen”, zegt Olivier Dorme van de hulpverleningszone Fluvia.

De schade blijkt in het zuiden van West-Vlaanderen wel mee te vallen, zeker in vergelijking met de kustregio. Ook in de hulpverleningszone Westhoek bleef het zuidelijke deel van de zone duidelijk meer gespaard dan het noorden. De brandweer kreeg voor de regio’s Ieper, Heuvelland, Mesen, Zonnebeke, Wervik en Poperinge sinds gisteravond zo’n 25 oproepen binnen. Over de hele hulpverleningszone Westhoek werden in totaal 355 oproepen genoteerd.