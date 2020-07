Weimeersen krijgt tweede rugbyveld en vier nieuwe doelen: “RC Curtrycke groeit en wordt nog sterker” Peter Lanssens

01 juli 2020

12u30 0 Kortrijk Weimeersen, thuisbasis van RC Curtrycke, wordt een top rugbysite. Sportterrein 2 wordt tot rugbyveld omgeturnd, zodat de club vanaf het seizoen 2020-2021 twee wedstrijdterreinen heeft. Er worden ook nieuwe rugbydoelen geïnstalleerd. “Het is mooi dat we in het jaar van ons 20-jarig bestaan deze mijlpaal realiseren”, zegt voorzitter van RC Curtrycke Dominique Deschietere.

De rugby in Kortrijk was eind jaren ’90 nog actief op een voetbalveld in de Preshoekstraat in Marke. Door het ontbreken van faciliteiten om een echte clubwerking uit te bouwen, verhuisde de rugby begin deze eeuw naar SC Weimeersen in Rollegem. RC Curtrycke groeide in die tweede decennia uit tot een club met sterke seniorploegen en een kwaliteitsvolle jeugdopleiding. Nu de club blijft groeien, volstaat één wedstrijdveld niet meer. Daarom wordt ook sportterrein 2 vanaf volgend seizoen in gebruik genomen als wedstrijdveld.

Er zijn ook vier nieuwe doelen in geprofileerd aluminium (witte poedercoating) gekocht, volgens internationale standaarden. Ook het hoofdveld krijgt nieuwe doelen. Die het ook makkelijker maken voor de scheidsrechters om te oordelen over een (on)geldig doelpunt. Midden augustus worden nog aangepaste rugbylijnen op de terreinen aangebracht. Dan is RC Curtrycke klaar om het nieuwe seizoen op een volwaardige rugbysite te starten.

“Omdat de aanleg van de kunstgrasvelden versneld werd gerealiseerd, kwamen er ook meer mogelijkheden vrij op de Weimeersen”, zegt schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “De rugby is een ambitieuze club, die goed wordt gerund. Ik ben dan ook blij dat we hen met de stad de faciliteiten kunnen bieden om als club sterker te worden en te groeien”, aldus de schepen.

“Omdat onze club blijft uitbreiden met nu ook een tweede vrouwenploeg en steeds meer jeugdspelers, was het praktisch bijna niet meer haalbaar om alle wedstrijden te organiseren”, vult Dominique Deschietere aan. “Dankzij onze goede contacten in de bouwsector, doen we de plaatsing van de doelen in samenwerking met de stad. Wat voor de stad toch snel enkele duizenden euro’s scheelt. Ik bedank zeker ook alle clubleden die hierbij helpen.”