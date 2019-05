Wegsignalisatiebedrijf 5 jaar na eerder faillissement opnieuw failliet LSI

28 mei 2019

12u59

Bron: LSI 1 Kortrijk In Heule (Kortrijk) is de producent in wegsignalisatie Belgian Road Signs (BRS) door de rechtbank van koophandel in Kortrijk failliet verklaard. Met het faillissement verliezen 13 werknemers hun job. Er wordt wel volop aan een doorstart met een beperkter aantal werknemers gewerkt.

Het faillissement van BRS langs de Industrielaan in Heule is opmerkelijk. Slechts 5 jaar geleden nam de vennootschap van Lieven Coppens en Caroline Hellin al een doorstart na het faillissement van Lamorco, waar in 2014 21 werknemers aan de slag waren bij de productie van allerlei wegsignalisatie voor aannemers en overheden. Vijf jaar later stapelden de schulden bij RSZ en BTW zich opnieuw op en bleef een beloofde injectie van een investeerder naar verluidt uit. Mogelijk komt er een derde doorstart voor het bedrijf maar daar is op vandaag nog geen duidelijkheid over. Als curator is advocaat Yves Francois uit Waregem aangesteld. Het contract van de 13 werknemers is voorlopig ontbonden.