Wegpolitie merkt beginnende brand op aan vrachtwagen en voorkomt erger VHS

20 december 2019

Een patrouille van de federale wegpolitie heeft vrijdagnamiddag vermeden dat een oplegger (minstens gedeeltelijk) in vlammen opging. Toen de politieagenten op de E17 in de richting van Gent reden, roken ze in de buurt van Marke de geur van verbrande remmen. Vliegensvlug screenden ze alle vrachtwagens in de buurt en plots zagen ze een Nederlandse trekker met oplegger rijden waar achteraan rook uit opsteeg. Ze slaagden erin de chauffeur te doen stoppen. De man kwam tot stilstand op de pechstrook naast de invoegstrook ter hoogte van Kortrijk-Oost. Hij had niet in de gaten dat er iets verkeerd was gelopen met de remmen. Die waren vastgelopen en raakten daardoor oververhit. De brandweer werd erbij gehaald, de situatie was snel onder controle. De oplegger, van een tribunebouwersbedrijf, moest worden getakeld. De verkeershinder tijdens de interventie bleef beperkt.