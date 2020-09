Weer zes nieuwe medewerkers bij politiezone Vlas, straks nog meer instroom VHS

25 september 2020

Het personeelskader bij de politiezone Vlas blijft groeien. Zopas zijn opnieuw zes nieuwe medewerkers aan de slag gegaan, en voor het eind van dit jaar gebeurt dat nog twee keer.

In de tweede jaarhelft zullen net geen dertig nieuwe mensen aan de slag gegaan zijn bij de politiezone Vlas, actief in Kortrijk, Kuurne en Lendelede. Net voor de zomer begon al een lichting aan de eerste werkdag, op 1 september was dat opnieuw het geval. Ine D. gaat aan de slag bij de sociale politie. Inspecteurs Amélie D., Lisa M. en Tim D. versterken de interventieteams. Juridisch adviseur Valerie E. doet haar ding op het vlak van beleidsondersteuning en assistente Tine D. werd toegevoegd aan de afdeling informatiebeheer. “In oktober en net voor het jaareinde zijn er nog twee instroommomenten”, weet woordvoerder Thomas Detavernier. “Dat zal onze organisatie en werking alleen maar sterker en efficiënter maken.”