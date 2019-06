Weer vier jaar cel voor man die levenslange rijverboden opstapelt: “Hij laat zich door niets of niemand stoppen” Hans Verbeke

23u00 0 Kortrijk Verkeersrecidivist Franky Dedrie (48) uit Bissegem blijft het gerecht vierkant uitlachen. De man krijgt het ene levenslang rijverbod na het andere maar blijft lustig met de auto rijden. Zelfs jarenlange gevangenisstraffen lijken hem niet te deren. Maandag kreeg hij nog eens vier jaar effectief. Bij verstek, want Dedrie daagde niet op. “Hij wou niet”, stamelde zijn echtgenote, die ook terechtstaat en wel aanwezig was op de rechtbank.

Vroeg of laat vliegt Franky Dedrie toch achter de tralies, dat is nu wel duidelijk. Kan ook moeilijk anders, want de man heeft al dertig veroordelingen, hoofdzakelijk voor verkeersinbreuken. Rijden onder invloed, ongevallen veroorzaken, vluchtmisdrijf plegen, sturen zonder rijbewijs,… het staat allemaal in zijn strafregister. Vorig jaar in oktober trok de politierechter in Kortrijk het aantal levenslange rijverboden van Dedrie in één vonnis op van twee naar zes, wegens opnieuw een resem inbreuken. Hij gaf hem ook 3,5 jaar cel en een boete van 32.000 euro. Een mens zou zich al eens koest beginnen houden, mag je verwachten. Maar niet zo voor Franky Dedrie. Tegen beter weten in, blijft hij autorijden.

Schrik om geslagen te worden

Dedrie had kennelijk het nieuwe jaar ingezet met een flinke voorraad alcohol toen hij op 2 januari laatstleden een ongeval met stoffelijke schade veroorzaakte. Opnieuw was de man dronken en weer reed hij met de auto van zijn echtgenote. Zij werd ook gedagvaard, omdat ze de sleutels aan Dedrie zou hebben gegeven. “Ze werd gedwongen”, zegt haar advocaat. “Mijn cliënte weet maar al te goed dat haar man nooit meer met de auto mag rijden. Maar als hij gedronken heeft, eist hij de sleutels gewoon op. Mijn cliënte durft niet te weigeren, uit schrik om geslagen te worden. Daarom vraag ik voor haar de vrijspraak.”

Auto verkopen dan maar?

Rechter Philip Hoste was allesbehalve mals voor Tanja P., de echtgenote van Dedrie. “U geeft uw sleutels nooit meer af, zo eenvoudig is het. En als u slagen vreest van uw man, moet u maar de politie bellen. Overigens: waar is uw man eigenlijk? Durft hij niet meer komen misschien?” De vrouw haalde de schouders op. Toen de politierechter bleef aandringen, mompelde ze dat haar man niet wilde komen naar de rechtbank. “Uw man heeft lak aan alles en iedereen”, zei de rechter. “Hij laat zich door niets of niemand stoppen. Misschien moet u gewoon uw wagen verkopen. Dan bent u van die miserie af.”

Weer zware straf

De rechter was ook nu weer niet mals voor Dedrie. Hij werd veroordeeld tot vier jaar effectieve celstraf, een boete van 16.000 euro en twee keer een levenslang rijverbod. Omdat hij weinig geloof hechtte aan het verhaal van Tanja P., die vreest geslagen te worden als ze Dedrie probeert te beletten in haar wagen te stappen, kreeg ook de vrouw een boete van 8.000 euro.