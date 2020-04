Wéér recidivisten opgepakt: jongeren dagen politie uit en lachen met coronamaatregelen Hans Verbeke

17u53 43 Kortrijk De politie van de zone Vlas heeft zaterdagnamiddag in Kortrijk drie jongeren opgepakt die zich niet stoorden aan het samenscholingsverbod en bovendien ook nog eens de politie uitdaagden. Het trio kreeg eerder al waarschuwingen en processen-verbaal voor inbreuken tegen de coronamaatregelen.

Het incident deed zich voor rond 15.15 uur op het Sint-Amandsplein in Kortrijk. Een fietsteam van de politie merkte de drie jongeren op en sprak hen aan. In deze tijden van corona zijn samenscholingen waaraan het trio zich schuldig maakte immers niet toegelaten. Toen de jongeren gevraagd werden waar ze wonen en wat ze precies deden op het Sint-Amandsplein, probeerde één van hen de politiemensen iets op de mouw te spelen. Hij beweerde afkomstig te zijn uit Rekkem. Hij was naar Kortrijk gekomen om er te winkelen. In Rekkem kon de kerel in kwestie dat naar eigen zeggen niet omdat daar alle winkels gesloten zijn. Aan de coronamaatregelen had het trio geen boodschap: ze lachten die tegenover de politie gewoon weg.

Ook weerspannigheid?

De jongeren, twee meerderjarigen en een minderjarige, begonnen de inspecteurs uit te dagen en gedroegen zich agressief, waarop direct versterking werd opgeroepen. Drie patrouilles snelden ter plaatse. Met respect voor de veiligheid van elke betrokkene werden de jongeren geboeid en voor ondervraging naar het politiekantoor overgebracht. Dat liep niet echt van een leien dakje. De drie zullen minstens een proces-verbaal voor schending van het samenscholingsverbod en het plegen van een niet-essentiële verplaatsing aan de broek krijgen, mogelijk ook voor weerspannigheid. De politiezone Vlas had eerder aangekondigd streng te zullen controleren tijdens het paasweekend, om te zien of alle maatregelen rond corona netjes nageleefd worden.