Wéér miserie op stockverkoop Aldi: “Winkel uur dicht na omduwen oud vrouwtje” Peter Lanssens

22 oktober 2019

16u55 148 Kortrijk De stockverkoop in de Aldi in de Gentsesteenweg in Kortrijk liep nog maar eens uit de hand. De winkel sloot dinsdagnamiddag noodgedwongen een uur. “Iedereen moest naar buiten, nadat iemand een oud vrouwtje had omgeduwd binnen”, zegt klant Tony Decruyenaere.

“Het personeel en de security grepen meteen in. Ik heb respect voor de werknemers die hier in moeilijke omstandigheden werken”, aldus Decruyenaere. De massa bleef buiten op de parking rondhangen en mocht na een uur de winkel weer binnen. Ook nieuw: de producten worden voortaan altijd eerst nog eens gescand aan de kassa, nadat sommige bezoekers met prijsetiketten sjoemelden, om artikelen nóg goedkoper op de kop te tikken. De Aldi zet zoals bekend sinds enkele dagen security in de winkel in, omdat klanten voortdurend ruzie maken. De stockverkoop loopt er nog tot dinsdag 12 november. De artikelen aan spotprijzen worden stelselmatig aangevuld. Het blijft dus de moeite lonen om er langs te gaan.