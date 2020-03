Wéér geen Marc De Bel: eerst door ongeval, nu door corona VHS

16u27 1 Kortrijk Het zit Davidsfonds Aalbeke niet mee. De cultuurvereniging moet nog maar eens op zoek naar een andere datum om jeugdschrijver Marc De Bel te ontvangen. Midden januari lukte dat niet door een ongeval, nu is het coronavirus de spelbreker.

Apetrots waren ze bij Davidsfonds Aalbeke om op zondag 19 januari laatstleden jeugdschrijver Marc De Bel over de vloer te krijgen. Hij zou er op het evenement ‘Toast Literair’ komen voorlezen. Maar op weg naar Aalbeke werd zijn wagen op de E17 in Kruishoutem zwaar aangereden door een snellere achterligger. De schrijver en zijn echtgenote raakten daarbij lichtgewond en kwamen in het ziekenhuis terecht in de plaats van in Aalbeke. “Maar dat ga ik met veel plezier eens goedmaken”, zei De Bel toen.

Nieuwe datum

Samen met Davidsfonds Aalbeke ging de jeugdschrijver op zoek naar een nieuwe datum om naar de Kortrijkse deelgemeente af te zakken. 20 maart, zo werd beslist. Iedereen keek er naar uit, tot het coronavirus ongenadig toesloeg. Gevolg: de onvergetelijke namiddag die voor de jonge aanhang van Marc De Bel gepland stond in ’t Biekorfje moet noodgedwongen worden geschrapt. “Maar de schrijver zelf volhardt en wil toch heel graag naar Aalbeke komen”, klinkt het bij de plaatselijke Davidsfondsafdeling. Er wordt nu, nog maar eens, gezocht naar een oplossing.