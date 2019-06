Gesponsorde inhoud WEEKENDTIP. De 5 leukste plekjes op het circusfestival PERPLX Aangeboden door Circusfestival PERPLX Van de commerciële redactie

20 juni 2019

11u00 0 Kortrijk In Kortrijk vindt dit jaar opnieuw het cirusfestival PERPLX plaats. Denderende circusacts van internationale gezelschappen, acrobatie van het hoogste niveau en shows om U tegen te zeggen: “Wat je hier live kan beleven, daar kan geen online ervaring tegenop. De geur van warm gras in een circustent, de odeur van artiestenzweet die het beste van zichzelf geven, de staande ovaties… Het maakt mijn jaar telkens goed”, vertelt coördinator Griet Deschamps gepassioneerd. “ PERPLX legt de nadruk op live en is dus absoluut geen virtueel gebeuren.” Wij vroegen Griet naar haar aanraders.

Voor Griet Deschamps, coördinator van het PERPLX Circusfestival, kan het niet snel genoeg eind juni zijn. Het festival dat zij aan het begin van de zomervakantie coördineert in Kortrijk-Marke is voor haar een absoluut hoogtepunt. “Het festival is een totaalbelevenis met niet-alledaagse voorstellingen, veel creatieve goesting van artiesten en een publiek dat elk jaar weer wil ontdekken, proeven en genieten”, vertelt ze ons enthousiast. De festiteiten leggen dit jaar de nadruk op offline beleven. “Dat klopt. Als het wettelijk toegestaan zou zijn, blokkeren we de virtuele wereld tijdens ons festivalweekend”, lacht Griet. Wij vroegen de sympathieke West-Vlaamse naar naar de vijf acts die je absoluut niet mag missen op het festival.

1. Volgens Griet mag je het optreden van Le P’tit Cirk uit Frankrijk in geen geval missen. “Met ‘Les Dodos’ brengt Le P’tit Cirk een uitzonderlijke mix van een hoogstaande, artistieke voorstelling die iedereen vanaf 5 jaar aanspreekt. Topartiesten en tientallen gitaren op de scène verrassen me keer op keer. De staande ovaties voor deze show zijn niet meer bij te houden en terecht! Circus kan de wereld redden, toch voor even.”

2. Wie PERPLX bezoekt mag ook zeker het optreden van de huisartiest van het festival niet missen. “De Belgische première van ‘Screws’, de show van onze huisartiest Alexander Vantournhout, belooft een eigenzinnige, uitdagende wandeling te worden met afzonderlijke microperformances in een speciaal kader. Ik ben zelf heel benieuwd!”

3. “De wereldpremière van Common Ground, met artiesten uit België en Duitsland, wordt een kijk op de toekomst", vertelt Griet. “Tijdens de show zie je internationale topartiesten die tonen wat hedendaags circus in een schouwburg kan zijn. Wij, en wij niet alleen, kijken er naar uit!”

4. Uit Groot-Brittanië komt het bijzondere gezelschap Barely Methodical Troupe. “Hun voorstelling ‘Shift‘ staat voor circus na overdaad van energiedrank: vier artiesten brengen ‘power based acrobatics’ in een min of meer theatrale circusvorm. Voor de groep is dit hun eerste voorstelling van de show in België.”

5. Als laatste tip raadt Griet een iets intiemer werk aan. “De show van Casu uit Australië, genaamd ‘You & I‘. In deze Belgische première brengen de twee artiesten een oprechteo de aan vriendschap, circus en de liefde. Hun liefde, ook in het dagelijks leven.”

Wie zin heeft gekregen om het Circusfestival PERPLX te bezoeken kan meer informatie vinden op hun website: www.perplx.be. Op zaterdag en zondag zijn er een aantal gratis optredens, voor de andere shows is het aangewezen om je tickets op voorhand te bestellen.

Circusfestival PERPLX

Hellestraat 6, B-8510 Kortrijk-Marke

0032 473 24 61 13

info@perplx.be