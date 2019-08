Weefgetouwenproducent Vandewiele schrapt 90 banen: “Elke werknemer vreest nu voor job” Joyce Mesdag

29 augustus 2019

15u37 16 Kortrijk Bij weefgetouwenproducent Vandewiele in Marke worden 90 van de 784 jobs geschrapt. Dat werd donderdagmorgen aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. In welke afdelingen de ontslagen vallen, is nog niet duidelijk. Op dit moment vreest élke werknemer er voor zijn job.

De aangekondigde ontslagen komen niet als een complete verrassing, zegt Vincent Deganck, hoofdafgevaardigde ABVV-Metaal en secretaris Ondernemingsraad Vandewiele. “Het ging al een tijdje minder goed. Er was geregeld tijdelijke werkloosheid, en het aantal orders daalde aanzienlijk. Dat er dus plots een herstructurering wordt aangekondigd, was niet zo’n verrassing. Wél het aantal jobs dat op de helling staat, want dat zijn er meer dan verwacht.”

Angst

Opvallend is wel dat er nog niet werd gecommuniceerd over wélke jobs het gaat. “Dat betekent dat elke werknemer voor zijn job vreest op dit moment”, zegt Deganck. “Het kan in elke afdeling zijn, en het kan zowel om bedienden- als arbeiderjobs gaan. Aangezien het er ook zo veel zijn, beseft iedereen: als ik het zelf niet ben, dan overkomt het een collega die heel dicht bij me staat.”

Oorzaken

Bij Vandewiele worden hoofdzakelijk machines gemaakt voor de textielindustrie, zoals weefgetouwen waarmee onder meer tapijten en fluweel wordt geweven. “Dat het de laatste tijd slecht ging, ligt vooral aan factoren die de werkgever zelf niet in de hand heeft”, ”, zegt Deganck. “Handelsconflicten tussen Amerika en China, het handelsembargo tussen Amerika en Iran, een belangrijk afzetgebied voor Vandewiele en de sterke terugval van de Turkse munt, ook een belangrijk afzetgebied voor het bedrijf.”

Handelsoorlogen

Het bedrijf zelf verwijst naar “op het geopolitiek zeer onstabiele kader met dreigende handelsoorlogen, een nakende Brexit, de muntinstabiliteit en het verbroken nucleair akkoord met Iran”. “Hierdoor ontbreekt het onze klanten aan vertrouwen om te investeren”, zo gaat het persbericht verder. “Dit leidde in het voorbije jaar tot een sterke terugval van het aantal orders voor textielmachines met meer dan 50 procent en bij momenten tot min 75 procent. Er zijn geen vooruitzichten dat dit in het komende jaar en mogelijk ook verder, zal kenteren. Het bedrijf heeft in het voorbije jaar reeds een aantal maatregelen genomen, maar gezien de aanzienlijke impact op het orderboek en de sombere vooruitzichten heeft het bedrijf vandaag op een bijzondere ondernemingsraad zijn intentie uitgedrukt om de samenwerking met 90 werknemers stop te zetten.”

Weinig boosheid

De werknemers reageren uiteraard aangeslagen. “Na de bijzondere ondernemingsraad werd op verschillende personeelsvergaderingen de beslissing van de directie toegelicht. Daarna hebben alle werknemers de ruimte gekregen om het nieuws op hun eigen werkplek te verwerken. Er wordt gewerkt, maar uiteraard aan een lager tempo, en daar heeft de werkgever ook begrip voor. Er is niet meteen sprake van boosheid tegenover de werkgever. Werknemers van het bedrijf beseffen goed dat het minder goed ging met het bedrijf”, klinkt het.

Op maandag 9 september worden de onderhandelingen met de vakbonden opgestart. “We gaan daarbij vooral proberen om alternatieven te zoeken, zodat we het aantal ontslagen die zullen vallen, kunnen terugdringen. Of dat ons nog zal lukken, valt af te wachten.” ‘We zullen we in alle sereniteit in overleg treden met de werknemersvertegenwoordigers om dit verder toe te lichten en om aansluitend tot een, in de gegeven omstandigheden, correct en respectvol sociaal plan te komen. Hierbij zullen we de wettelijke procedures respecteren alsook begeleidende maatregelen uitwerken om de getroffen werknemers te begeleiden naar een nieuwe job’, besluit het bedrijf in het persbericht.