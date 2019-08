Waterlek zet kleedkamers balletzaal conservatorium enkele centimeters onder water Alexander Haezebrouck

19 augustus 2019

18u29 0 Kortrijk Een waterlek in het dak van het conservatorium heeft ervoor gezorgd dat twee kleedkamers van de balletzaal enkele centimeters onder water kwamen te staan. Ook enkele kostuums raakten beschadigd. “Wat de precieze oorzaak van het lek is, is nog onduidelijk”, zegt schepen van cultuur Axel Ronse (N-VA).

Vermoedelijk is het lek ontstaan tijdens de renovatiewerken aan het dak dat vrijdag is gestart. “We hebben in januari al beslist dat er renovatiewerken zouden doorgevoerd worden, ze waren nu inderdaad bezig met werken aan het dak”, zegt schepen van cultuur Axel Ronse (N-VA). Wellicht is daar iets fout gelopen en heeft de regen van afgelopen weekend zijn weg naar binnen in het conservatorium gevonden. Voornamelijk de kleedkamers van de balletzaal op de derde verdieping liepen schade op, net zoals enkele kostuums. Op de tweede verdieping kwam ook een stuk van het plafond naar beneden. “We gaan de schade zo snel mogelijk herstellen”, besluit schepen Ronse.