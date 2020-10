Watergladde wegdek verrast automobilisten op snelwegen rond Kortrijk LSI

02 oktober 2020

19u02

Bron: LSI 0 Kortrijk Het watergladde wegdek heeft vrijdagnamiddag heel wat automobilisten verrast op snelwegen rond Kortrijk. Er gebeurden minstens drie ongevallen op verkeerswisselaars rond de stad. Telkens raakten de betrokken automobilisten er zonder of slechts lichte verwondingen van af.

Rond 13 uur al ging een Opel Astra aan het slippen in de bocht na de verkeerswisselaar van de E403 in Moorsele (Wevelgem). De wagen belandde in de vangrails en moest getakeld worden. Rond 17.30 uur gebeurde een gelijkaardig ongeval, dit keer op de verkeerswisselaar van de E403 naar de E17 richting Gent in Marke (Kortrijk). Een auto kwam er na een slippartij in de berm en tegen een verlichtingspaal terecht.

Niet veel later botsten op verkeerwisselaar ‘t Ei in Kortrijk twee voertuigen tegen elkaar. In combinatie met de wegenwerken die nog altijd op de E17 rond Kortrijk bezig zijn, zorgde dat laatste ongeval voor wat verkeershinder tijdens de avondspits. Telkens bleef het voornamelijk bij blikschade.

Op de E403 tussen Roeselare en Kortrijk was door een ongeval tussen twee vrachtwagens de snelweg richting Kortrijk vrijdagnamiddag ook al twee uren voor alle verkeer afgesloten. Dat ongeval had niets met watergladheid te maken.