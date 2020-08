Waterellende na hevig onweer: Basic Fit Engelse Wandeling en kelder AZ Groeninge staan blank Alexander Haezebrouck Peter Lanssens Pieterjan Neirynck en Hans Verbeke

13 augustus 2020

22u42 42 Kortrijk Donderdagavond is een hevig onweer over de ruime regio van Kortrijk getrokken. De technische ruimtes van AZ Groeninge en de Basic Fit aan de Engelse Wandeling kwamen daarbij onder water te staan.

In de vestiging van Basic Fit op de Pottelberg stroomde het water binnen via de lager liggende ingang. Het fitnesscentrum was nog open en er waren nog sporters aanwezig. Droog konden ze het pand niet verlaten, want aan de ingang stond het water na het onweer kniehoog.

Video: Basic Fit onder water



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ook in AZ Groeninge ontstonden er problemen. Een afvoerbuis van het groene dak sloeg plots los in een vals plafond, waardoor er duizenden liters water per minuut in de kelders konden lopen. Omdat de technische ruimtes en sterilisatie-apparatuur zich daar bevinden, is er veel materiële schade. Op één van de video’s is te zien hoe het water van boven naar beneden in de keldergangen valt. Het ziekenhuis heeft het interne rampenplan afgekondigd, maar de spoeddienst blijft bereikbaar. Even werden ambulances van de 112-dienst omgeleid naar andere ziekenhuizen in de buurt, maar nu zijn de ziekenwagens opnieuw welkom. De brandweer slaagde er intussen met de technische dienst van het ziekenhuis in om de buis terug te duwen en vast te maken.

Update #waterschade campus kennedylaan: spoedopname en operatiekwartier blijven operationeel, schade wordt opgemeten, patiëntenzorg komt niet in het gedrang #fluvia #kortrijk az groeninge(@ azgroeninge) link

Video: het water stroomt de kelder van AZ Groeninge in



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Bel 1722

In Minister Vanden Peereboomlaan en de Burgemeester Felix de Bethunelaan zijn verschillende wagens verloren gegaan in het water. De stad Kortrijk laat weten dat Fluvia op korte tijd tientallen oproepen rond wateroverlast kreeg. De hulpverleningszone werkt op volle kracht, maar vraagt even geduld. Het nummer 1722 is nog altijd actief voor niet-dringende hulp van de brandweer. Het is belangrijk om noodnummer 112 vrij te houden voor personen in levensgevaar.

Wat een zomers onweer boven onze regio! 🌩



En dat merken we aan het aantal oproepen. Vooral de regio rond @8500Kortrijk kreeg heel wat water te slikken.



🚒 De manschappen van @HVZFluvia zijn volop bezig en we proberen alle oproepen asap af te werken. Dank voor je geduld. 🙏 pic.twitter.com/YmCqiRafQ4 HVZ Fluvia(@ HVZFluvia) link



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.