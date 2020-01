Waterdoorlatende zitbank is blikvanger van nieuwe Beverlaai in Doorniksewijk Straat ook verkeersveiliger dankzij geschrapte dwarsparking en smaller wegdek Peter Lanssens

10 januari 2020

16u36 0 Kortrijk Aannemer Bernard Ockier werkte in vier maanden tijd de heraanleg van de Beverlaai af. De Beverlaai is een zijstraat van de Doorniksewijk in Kortrijk. De Beverlaai is vernieuwd op een strook tussen de Doorniksewijk en het kruispunt met de Bloemistenstraat en Pater Beckstraat. Blikvanger van de nieuwe Beverlaai is een waterdoorlatend zitelement met planten. Waardoor er minder kans is op wateroverlast en de planten in het zitelement altijd genoeg water hebben.

The Waterbench in de Beverlaai is het waard om even op te verpozen. Het fraaie waterdoorlatende zitelement, een ontwerp van Barbara Standaert, is gemaakt door het bedrijf Ebema. Regen sijpelt dankzij de poreuze bovenkant tot een spaarbekken van 250 liter door. The Waterbench, die de prestigieuze designprijs Henry van de Velde Award 2020 won in de categorie Habitat, blijft tot eind juli als testopstelling in de Beverlaai staan.

Langsparkeren

De vernieuwing van de Beverlaai kostte 483.700 euro en was nodig om het er verkeersveiliger te maken. Het dwarsparkeren is er omgevormd tot langsparkeren om niet meer in conflict te komen met voetgangers en fietsers. “Er zijn verder bredere voetpaden. Terwijl de rijweg door de komst van parkeerstroken is versmald. Wat tot een trager rijgedrag leidt”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “Het kruispunt van de Beverlaai met de Bloemistenstraat is verhoogd om het snelheidsremmend effect nog te versterken. Nog een troef: zeventien bomen die over de hele straatlengte aanwezig zijn. Wat een groener karakter geeft aan het straatbeeld. Bovendien gingen drie omwonenden op de vraag van de stad in om een geveltuintje aan te leggen.”

Nog geen toplaag

Nog enkele interessante weetjes: de gebruikte kasseien om de parkeerstroken aan te leggen, zijn gerecupereerd uit de vorige rijweg. Deze kasseien werden in 1976 namelijk overlaagd met asfalt. Ze kregen dus een herbestemming nu. Ook de nutsleidingen in de Beverlaai zijn vernieuwd: door Fluvius, De Watergroep en Proximus. De Beverlaai heeft nog geen toplaag in asfalt. Dat zal voor in maart of april zijn, als het warmer is. Er komen binnenkort ook nog acht fietsnietjes. En de rioleringen moeten lokaal nog hersteld worden door er een soort kous rond te spannen. Maar hier moet de Beverlaai niét opnieuw voor opengebroken worden.

Drie straten per jaar

“Het is los van grote openbare werken in de stad ook de bedoeling om elk jaar drie straten kleinschalig te herstellen in Groot-Kortrijk, met aandacht voor verkeersveiligheid en groen”, geeft Axel Weydts nog mee. “Welke straten op die manier in 2020 vernieuwd zullen worden, weten we nu nog niet. We bespreken dat binnenkort. Straten die eerder op die manier een nieuw jasje kregen zijn de Boerderijstraat en Hemelrijkstraat.”