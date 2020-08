Wat is er erger dan Kortrijk zonder Broeltorens? (Geen zorgen, ze staan er nog) Peter Lanssens

06 augustus 2020

07u34 8 Kortrijk Ondeugende bestuursleden van Konvert Kortrijk Koerse verspreidden woensdagavond een foto van de verlaagde Leieboorden op sociale media. Mooi plaatje, maar wel zonder Broeltorens op. En bij de foto telkens een mysterieuze vraag: ‘Wat is erger dan een Kortrijk zonder Broeltorens?’. Geen zorgen, niemand heeft onbezonnen plannen om de iconische torens te slopen. “Het is onze manier om met een knipoog aan te kondigen dat de 85ste editie van de wielerwedstrijd Konvert Kortrijk Koerse op vrijdag 21 augustus definitief geannuleerd is”, zegt voorzitter Alexander Lemayeur.

Het bestuur van de wielerwedstrijd dacht eerst over een ‘lightversie’ na, maar dat blijkt uiteindelijk onhaalbaar te zijn. De beslissing om Konvert Kortrijk Koerse te annuleren dateert al van enkele weken geleden, maar wordt nu pas publiek gemaakt. Annuleren is de enige juiste beslissing. “Het is onmogelijk om in tijden van corona in het stadscentrum de maximumcapaciteit van 200 toeschouwers te respecteren”, vertelt Alexander Lemayeur. “Er zijn ook weinig gegadigden naar sponsoring toe, wat zeker begrijpelijk is in deze moeilijke omstandigheden. En de tweede coronagolf komt vroeger dan verwacht. Verhuizen naar het najaar is geen optie. Er is geen ruimte meer om ons tussen de al verplaatste wielerklassiekers in oktober en november te wringen. We zetten volop in op de volgende editie in 2021. Dan gaan we voor een XXL-editie, waarbij Konvert Kortrijk Koerse misschien net iets anders wordt. Maar daar kan ik nu nog niets over zeggen. Na augustus beginnen we aan de voorbereidingen.”