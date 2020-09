Wat een domper! Openingsweekend eerste coronaproof evenementenplein van België uitgesteld door noodweer Peter Lanssens

26 september 2020

12u51 6 Kortrijk Het openingsweekend van het eerste coronaproof evenementenplein van België, met optredens van Het Zesde Metaal zaterdagavond en Brihang zondagavond op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk, wordt uitgesteld.

Dat hebben de stad en concertorganisator Wilde Westen beslist, na overleg met de brandweer. De zware regen dit weekend geeft de doorslag. Want er is nog meer noodweer op komst. In die omstandigheden optredens organiseren op Depart XXL, is niet veilig en dus niet verantwoord. Straks meer.