Wat een domper! Door noodweer worden optredens Het Zesde Metaal en Brihang uitgesteld op eerste coronaproof evenementenplein van België Peter Lanssens

26 september 2020

12u51 8 Kortrijk Muziekliefhebbers snakken er al màànden naar om weer een festivalgevoel te ervaren. Depart XXL, het eerste coronaproof evenementenplein van ons land op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk, maakt dat eindelijk weer mogelijk. Maar nu verhindert noodweer helaas de opening. De optredens van Het Zesde Metaal zaterdagavond en Brihang zondagnamiddag zijn uitgesteld.

Wannes Cappelle en Het Zesde Metaal waren helemaal klaar om er zaterdagavond een lap op te geven en Depart XXL te openen. 1.200 liefhebbers hadden een ticket, het concert was uitverkocht. Coronaproof, met drie compartimenten van telkens 400 mensen en alle mogelijke maatregelen zoals een mondmaskerplicht.

Maar door het aanhoudende stormweer, hebben concertorganisator Wilde Westen en de stad beslist om het openingsweekend niet te laten plaatsvinden. Zo worden er zaterdagavond opnieuw windstoten tot 90 kilometer per uur verwacht. Na overleg met brandweer, podium- en constructiebouwers en het meteostation Koksijde is beslist om geen enkel risico te nemen. Want door de regen en de windstoten kan de veiligheid niet gegarandeerd worden, voor de bezoekers. De knoop om te annuleren werd zaterdagochtend al doorgehakt, om niemand nodeloos de baan op te sturen in dit weer. Ook het uitverkocht concert van Brihang, op zondag 27 september in de namiddag, is meteen mee geannuleerd omdat de weersvooruitzichten ook voor zondag te slecht blijven. In die omstandigheden is het organiseren van een evenement van die omvang niet te verantwoorden.

Noch corona, noch de storm Odette zullen ons tegenhouden. We bekijken nu samen met de artiesten de mogelijkheden om het evenement te verplaatsen naar een nieuwe datum. schepenen Kelly Detavernier en Axel Ronse

Wilde Westen verwittigt alle betrokkenen die een ticket kochten, via mail. Dat zijn voor de twee concerten samen 2.400 mensen. Ook Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) werd trouwens verwacht, zaterdagavond. Want de Vlaamse regering steunt het pilootproject. Is het dan toch ‘al naar de wuppe’? Neen. Gelukkig maar.

Depart XXL opent op een latere datum sowieso. “Het doet veel pijn en het is doodjammer, want hier kijken veel mensen zo hard naar uit. Maar het is de enige juiste beslissing. Toch zullen noch corona, noch de storm Odette ons tegenhouden. We bekijken nu samen met de artiesten de mogelijkheden om het evenement te verplaatsen naar een nieuwe datum”, blijven N-VA-schepenen van Evenementen Kelly Detavernier en van Cultuur Axel Ronse strijdvaardig. “Meer info over een eventuele nieuwe datum en wat er gebeurt met de tickets volgt snel”, zegt Tom Vangheluwe, algemeen directeur van concertorganisator Wilde Westen. “We bedanken iedereen voor het begrip.”