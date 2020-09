Wat als Q straks vicepremier wordt? “Stadsbestuur van Kortrijk niet op losse schroeven”

Kortrijk

Blijft hij burgemeester van Kortrijk? Of vertrekt hij naar Brussel? De keuze is aan Vincent Van Quickenborne, die in de Vivaldi-regering vicepremier en minister kan worden voor Open Vld . Hoe reageren Vooruit (sp.a) en N-VA, die samen met Team Burgemeester het stadsbestuur vormen in Kortrijk? Hoe staat het met Team Burgemeester schepenen Arne Vandendriessche en Wout Maddens? Eén van hen wordt mogelijk waarnemend burgemeester. Wie ligt in poleposition?