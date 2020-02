Wat als... KV Kortrijk bekerfinale speelt tegen SV Zulte Waregem? “Dan moeten we 600 bussen vinden voor rit naar Brussel” Peter Lanssens

04 februari 2020

17u43 7 Kortrijk Een bekerfinale tussen KV Kortrijk en SV Zulte Waregem op de Heizel in Brussel zou een primeur zijn in de voetbalgeschiedenis van ons land. Veel fans dromen al van die historische Vlasico in het Koning Boudewijnstadion, op zondag 22 maart wellicht. “We zijn er nog niet, maar het zou bij veel supporters enorm leven”, zegt Geert Titeca, voorzitter van de supportersfederatie van Essevee.

Het loopt storm voor de terugwedstrijden in de halve finale van de Beker van België. “We hebben iédereen met een rood-groen hart nodig”, zegt voorzitter Carl Ballière van SV Zulte Waregem. Er worden 12.000 supporters verwacht in het Regenboogstadion, woensdagavond tegen Club Brugge. Ook KV Kortrijk zet zich schrap. Daar worden donderdagavond ruim 9.000 supporters in het Guldensporenstation verwacht, tegen Antwerp. Indien beide clubs doorstoten, volgt voor de finale een volksverhuis met 35.000 voetbalfans uit de regio naar Brussel.

Én de supporters van KV Kortrijk én de supporters van Zulte Waregem in bussen via de autosnelwegen E17 en E40 naar Brussel sturen gaat niet. Dat komt niet goed, we zitten dan te dicht op elkaar. De Kortrijkzanen moeten in dat geval maar de Waalse route naar Brussel nemen, via de E403 Geert Titeca

Tot 600 bussen

Klinkt fantastisch natuurlijk, al krabben sommige supporters zich wel in de haren. Want als beide clubs de finale halen, betekent dat voor Zulte Waregem en KV Kortrijk een verplaatsing naar de Heizel met mogelijk tot 600 bussen samen. Dat is enorm. “Ik weet niet waar we al die bussen gaan vinden hier in onze regio”, vertelt Geert Titeca. Cederique Dujardin, voorzitter van de supportersfederatie van KV Kortrijk, sust. “De busmaatschappijen hebben ervaring genoeg om dat op te lossen. Ze zullen desnoods wel via onderaanneming werken.” Er zijn nog alternatieven. Zo werd in 2012 een speciale trein ingelegd om fans van KV Kortrijk naar en van Brussel te brengen, voor de bekerfinale tegen Sporting Lokeren toen. Die trein was een initiatief van toenmalig federaal minister Vincent Van Quickenborne, de huidige burgemeester van Kortrijk.

Niet allemaal via E17

Geert Titeca ziet nog een obstakel. “Én de supporters van KV Kortrijk én de supporters van Zulte Waregem in bussen via de autosnelwegen E17 en E40 naar Brussel sturen gaat niet. Dat komt niet goed, we zitten dan te dicht op elkaar. De Kortrijkzanen moeten in dat geval maar de Waalse route naar Brussel nemen, via de E403 en verder (lacht). Eerlijk: ik sta er eigenlijk niet voor te springen, voor een bekerfinale tegen KV Kortrijk. Geef mij dan maar een finale tegen Antwerp. Want KV Kortrijk zal voor zo’n bekerfinale veel makkelijker op te naaien zijn dan Antwerp. Maar welke bekerfinale het ook kan worden: we hopen er met zijn allen op bij Zulte Waregem. Voor de unieke sfeer en omdat het de kortste weg naar Europees voetbal is. Of ik me zorgen maak over de veiligheid, indien het tegen KV Kortrijk wordt? Neen, want er worden altijd duidelijke afspraken gemaakt voor zo’n bekerfinale. Enkele plaagstoten uitdelen mag. Maar het moet altijd een sportief feest blijven”, aldus Titeca.

Sowieso leuke finale

“Het maakt voor de supporters van KV Kortrijk niet veel uit of het nu tegen Club Brugge of Zulte Waregem wordt, het is allebei een leuke finale”, vertelt Cederique Dujardin. “Al is het tegen Zulte Waregem sowieso net iets specialer. Maar eerst winnen tegen Antwerp natuurlijk. Het moet op het veld gebeuren straks. Alles kan. Zowel Zulte Waregem als KV Kortrijk hebben heel België al verbaasd, door allebei 1-1 te spelen tijdens de heenwedstrijd. Dat we de E17 niet zouden mogen nemen naar Brussel, als het een finale tegen Zulte wordt? Ah, dat is geen probleem, in 2012 namen we ook al de Waalse route”, besluit Cederique Dujardin met een knipoog.

Geschiedenis

De laatste bekerfinale voor KV Kortrijk was inderdaad in 2012. Er werd toen met 1-0 verloren van KSC Lokeren. De laatste bekerfinale voor Zulte Waregem was in 2017. Essevee won toen tegen KV Oostende, na strafschoppen. Wie nog een kaart wil voor de terugwedstrijd van Essevee tegen Club Brugge in het Regenboogstadion: klik hier. Tickets bestellen voor de terugwedstrijd van De Kerels tegen Antwerp in het Guldensporenstadion kan hier.