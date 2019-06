Was Dries Mertens in Kortrijkse zomerbar Azuro aan het feesten? Peter Lanssens Sam Vanacker en Maxime Petit

21 juni 2019

15u44 17 Kortrijk Opschudding in zomerbar Azuro in Kortrijk donderdagavond. Waar Dries Mertens, Rode Duivel en speler bij Napoli, opdaagde. In het gezelschap van kapitein Sam Deroo van het nationaal volleybalteam Red Dragons, zoon Alessio Staelens van gewezen Rode Duivel Lorenzo Staelens en vriend Christophe Compernolle.

Het ging natuurlijk niet om de echte Dries Mertens. Die geniet samen met Kat Kerkhofs van een welverdiende vakantie in Cuba. Maar wel om lookalike Kevin Polfliet (31) uit Markegem bij Dentergem, magazijnier bij Kemtex in Deinze. De vrijgezel heeft dezelfde haarsnit als Dries Mertens, hetzelfde baardje en ook een beetje dezelfde neus en vorm van gezicht. “Het begon drie, vier jaar geleden, toen ik mijn baardje liet groeien”, vertelt hij. “Ik word er vooral tijdens weekends, als ik uitga, over aangesproken. Ik vind dat chique ja, als de meisjes me met Dries vergelijken. Want ik ben zelf een fan van hem. Dries Mertens is een hele goeie voetballer en ‘down to earth’. Geen dikke nek, net zoals ikzelf. We vonden het wel een grappig idee, om die foto te nemen in zomerbar Azuro. Waar we met vier vrienden hadden afgesproken om eentje te drinken. Ik hoop dat Dries Mertens het artikel leest, zelfs in Cuba. Dries, laat ons samen echt een pint drinken in Azuro. En neem Katje ook maar mee.”