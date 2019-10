Warmste zwemmarathons steunen strijd tegen dodelijke ALS: “We verloren 25 jaar geleden onze mama aan ziekte” Peter Lanssens

01 oktober 2019

12u14 0 Kortrijk Het loopt met momenteel 214 acties nu al storm voor de Warmste Week in Kortrijk. En dat tweeënhalve maand voor de komst van Studio Brussel naar de stad. Een bijzondere actie zijn twee marathons in de Lago-zwembaden in Kortrijk en Zwevegem als steun in de strijd tegen de dodelijke aandoening ALS. “Mijn zussen en ik verloren 25 jaar geleden onze mama aan de ziekte”, zegt Liesbeth Descamps uit Kortrijk. “We eren zo haar nagedachtenis. Ze was een topmama.”

Initiatiefneemster Liesbeth Descamps (41) uit Kortrijk, als showroom coördinator werkzaam bij gietvloerbedrijf Liquidfloors, krijgt de tranen in haar ogen als ze over haar moeder Annie Maes vertelt. “Mijn zussen Marian, Gudrun en ik verloren 25 jaar geleden onze mama aan ALS. We waren toen 16 en 14 jaar”, vertelt ze. “De ongeneeslijke ziekte verliep snel en progressief en ging gepaard met een afschuwelijk aftakelingsproces. Van niet meer kunnen stappen en krachtverlies in alle ledematen tot niet meer kunnen spreken, slikken en ademen. Onze mama overleed op 47-jarige leeftijd. Ze was een fantastische mama die altijd voor ons klaar stond na school. Die ook altijd fier was op haar dochters en steeds positief was. We missen haar heel erg. Toen ik het nieuws vernam dat de Warmste Week naar Kortrijk komt, had ik meteen een duidelijk doel voor ogen. Zwemmarathons houden voor de vzw ‘Een hart voor ALS’ om zo met kracht en steun te geven aan alle ALS-patiënten. En ook om onze mama precies 25 jaar na haar door te herdenken.”

Zeldzame ziekte

De zeldzame neurologische ziekte amyotrofe laterale sclerose (ALS) heeft als belangrijkste kenmerk dat de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg, de hersenstam en de motorische schors van de hersenen afsterven. Hierdoor ontstaat krachtverlies en verlamming, wat uiteindelijk na anderhalf tot vijf jaar onvermijdelijk tot de dood leidt. Toen Liesbeth Descamps met haar verhaal aanklopte bij zwembadbeheerder Lago, werd er bij het management meteen besloten om er vol voor te gaan. Er zijn twee acties uitgewerkt. Er is op vrijdag 13 december met Fit For Life een marathon aquafitness in zwembad Lago Club Zwevegem Fit. in de Bekaertstraat in Zwevegem. Bedrijven, organisaties of verenigingen betalen 300 euro per uur per team, voor maximum dertig deelnemers. “Aquafitness is leuk en dynamisch als sportactiviteit”, zegt centrummanager Elewin Werbrouck. “Werkgevers die met hun werknemers deelnemen, steunen niet alleen het goede doel, maar maken hun team zo ook bewust van de voordelen van deze sport op hun fysieke en mentale gezondheid.”

Aqua For Life

Een tweede actie is de zwemmarathon Aqua For Life op vrijdag 20 december in zwembad Lago Weide op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk. Bedrijven, organisaties of verenigingen huren dan in blokken van twee uur zwembanen af, aan 300 euro per zwembaan en stellen die zo ter beschikking aan personeel, partners, familie en vrienden. “Het sportbad daar is trouwens uitgerust met een Panda Pool Pod”, zegt Elewin Werbrouck. “Dat is een liftje om personen met een beperking of ziekte zoals ALS vlot het water in te helpen.” Die dag gaan ook de opbrengsten van het Rest-eau-Café in zwembad Lago Weide en van een afterparty met dj voor alle deelnemers in dezelfde brasserie ook naar de vzw ‘Een hart voor ALS’. De vzw zet zich in voor de ondersteuning en bevordering van wetenschappelijk onderzoek naar ALS, samen met het Leuvens Universiteitsfonds. Een deelname aan een marathon reserveren of informatie opvragen, kan door te mailen naar fitforlife@lago.be.